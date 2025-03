Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 3. März 2025 eine Liebeswoche voller Erkenntnisse!

Manchmal fällt es schwer, jemanden loszulassen, in dem wir so viel Potenzial gesehen haben, lieber Krebs. Vor allem, wenn man so sensibel und gutgläubig ist wie Sie. Die Sterne motivieren Sie in dieser Woche dazu, die Vergangenheit ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Personen handeln, an denen Ihr großes Herz schon viel zu lange festhält. Die Trennung ist immer der schwerste Schritt! Danach wird alles so viel leichter und schöner. Das gleiche gilt auch für negative Erinnerungen, von denen Sie sich jetzt lösen können. Nehmen Sie das Geschenk der Venus an und blicken Sie nach vorne. Was sich im ersten Moment wie eine Bürde anfühlt, entpuppt sich auf den zweiten Blick als Ihr größtes Frühlingsgeschenk!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Wenn man sein Liebesleben infrage stellt, führt das auch dazu, dass man die Menschen, die einem guttun, noch mehr zu schätzen weiß. Teilen Sie diese positiven Gefühle mit Ihren Herzensmenschen!