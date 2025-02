Venus rückläufig ab dem 02.03.2025: Diese 2 Sternzeichen müssen jetzt aufpassen!

Venus ist in der Astrologie für die Bereiche Liebe, Beziehungen, Selbstwert und Finanzen verantwortlich und nimmt damit eine wichtige Rolle ein. In einem Geburtshoroskop zeigt die Venus-Position an, wonach wir uns in der Liebe sehnen und welche Erwartungen wir an eine Partnerschaft oder auch an Freundschaften stellen.

Und das ist noch nicht alles, denn Venus repräsentiert auch unseren Sinn für Schönheit, Genuss und Geld und ist ausschlaggebend dafür, welche Rolle materieller Besitz spielt. Gut zu wissen: Während der Rückläufigkeit von Venus, im Englischen auch "Venus Retrograde" genannt, bewegt sich der Planet nicht plötzlich in die entgegengesetzte Richtung. Er bewegt sich nur langsamer als die anderen Planeten. Die Rückläufigkeit ist also eigentlich nur eine optische Täuschung. Dennoch kann dieses Ereignis vieles in unserem Leben durcheinanderwirbeln, aber auch neue Chancen bereithalten.

