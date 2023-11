Diese 3 Sternzeichen erleben im Dezember 2023 einen phänomenalen Monat!

Nun steht er vor der Tür, der letzte Monat des Mars-Jahres. In nur wenigen Wochen beginnt das Jahr 2024, ein Jahr, das dank der Unterstützung der Sonne zur Transformation und Weiterentwicklung einlädt. Doch das bedeutet nicht, dass in diesem Jahr nicht mehr mit großen Veränderungen gerechnet werden kann. Die drei glücklichen Sternzeichen, für die die Sterne im Dezember 2023 am besten stehen, beweisen das Gegenteil. Wir verraten, was sie in den kommenden Wochen erwartet.

Bereiten Sie sich jetzt auch schon auf das Sonnen-Jahr vor und lesen Sie Ihr Jahreshoroskop 2024.