Mars im Schützen ab dem 24.11.2023: Die kraftvolle Konstellation bringt 3 Sternzeichen großes Glück!

Der Wechsel von Mars vom Skorpion in den Schützen findet ganz genau am 24. November um 11:14 Uhr statt. In dem Feuerzeichen angekommen, wird der Kraftplanet dann fast genau 6 Wochen dort verweilen, bevor er am 04. Januar 2024 um 15:47 in den Steinbock weiterzieht.

Besonders spannend werden auch die Doppelenergien am 27. November 2023, wenn der Vollmond in den Zwillingen steht. Die Zwillinge und der Schütze sind beide sehr positive Sternzeichen, die für Optimismus und gute Laune stehen. Wirken die beiden Kraftpakete Mond und Mars gleichzeitig in diesen Tierkreiszeichen, werden wir mit neuer Energie aufgeladen, die uns mit Schwung durch den Rest des Jahres bringen wird.