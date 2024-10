Diese 3 Sternzeichen erwartet trotz Mondpause das beste Wochenende ab dem 26.10.2024!

Am Samstag gelingt es Ihnen dank der Mondpause einfach mal abzuschalten. Normalerweise können Sie anstehende To-dos nur schwer aufschieben, doch heute gönnen Sie sich die Entspannung, die Sie verdienen. Erst in diesem Moment merken Sie, wie überfällig es war, mal wieder so richtig zu faulenzen. Der Mond schenkt Ihnen an diesem Wochenende ein bisschen Urlaubsleichtigkeit.

Kein Wunder, dass am Sonntag Ihre Power wieder zurück ist! Nach der gestrigen Pause setzen Sie nun sogar noch mal einen drauf. Jetzt wollen Sie unbedingt unter Menschen. Der Austausch belebt Ihren Geist und Sie saugen neue Eindrücke sofort in sich auf. Was für ein perfektes Wochenende! Jetzt starten Sie erholt und vergnügt in die neue Woche.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Sport tut Ihnen am Sonntag besonders gut. Dabei geht es nicht darum, besondere Leistungen zu erzielen, sondern sich und seinen Körper zu spüren und zu fordern.

Im Video unten können Sie sich angucken, was Ihr Sternzeichen im Venus-Jahr 2025 erwartet: