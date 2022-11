Die aktuelle Woche endet für drei Sternzeichen mit einem super Hoch. Ihnen macht selbst die Mondpause am Samstagvormittag nicht viel los. Sie können das Wochenende am 19. und 20. November 2022 in vollen Zügen auskosten.

Widder sind kommunikativ und lebenslustig

Der Samstag ist für Sie, lieber Widder, einfach toll. Sie lachen, freuen sich, sind einfach guter Dinge. Das kommt auch bei Ihren Mitmenschen sehr gut an. Es fällt Ihnen jetzt leicht, Leute kennenzulernen. Vielleicht ist das der Start einiger neuer Freundschaften. Am Abend gilt dann: Machen Sie das, was Ihnen Spaß macht und lassen Sie die Gedanken an Ihre To-dos mal sein.

Für den ebenfalls spektakulären Sonntag dürfen Sie sich beim Mond bedanken, der es sich jetzt in der Waage gemütlich macht. Sie haben einem rundum guten Tag und fühlen sich in Gesellschaft lieber Menschen besonders wohl.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Lassen Sie das Wochenende am besten nicht allein ausklingen. Viel Austausch und sozialer Kontakt belebt Ihre Lebensgeister.

Löwen nutzen den Rat des Mondes

Das Wochenende startet für Sie, lieber Löwe, mit einer Mondpause am Samstag von 9:48 bis 11:59 Uhr. Doch das ist keineswegs etwas Schlechtes. Sie sollten diese Stunden nutzen, um schön zur Ruhe zu kommen. Nehmen Sie den Rat des Mondes an und lehnen Sie sich entspannt zurück. Wenn der Mond dann ab Mittag im Zeichen Waage steht, können Sie all das, was Sie sich vorgenommen haben, ganz schnell und erfolgreich abhaken.

Der Sonntag bietet sich an, um entweder neue Kontakte zu knüpfen oder aber das Gespräch mit Menschen zu suchen, mit denen Sie länger nicht mehr richtig ausführlich sprechen können. Gute Unterhaltungen geben Ihnen Energie.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Verbringen Sie auch Zeit an der frischen Luft. Das beruhigt Sie.

Wassermänner sind wissbegierig

Die Mondpause am Samstagvormittag macht Ihnen glücklicherweise nicht viel aus, lieber Wassermann. Sie sollten zwischen 9:48 und 11:59 Uhr nur keine großen Investitionen tätigen. Diese stehen unter keinem guten Stern. Ansonsten können Sie sich ganz normal Ihrem Wochenende widmen.

Wenn Sie sich schon lange über ein neues Thema informieren wollten, eignet sich dafür der Samstagnachmittag hervorragend. Sie sind fit, neugierig und haben eine gute Auffassungsgabe.

Ebenso wie Widder und Löwen stellen auch Sie gerade am Sonntag fest, dass Unterhaltungen jetzt Spaß machen und Ihre Seele beflügeln. Es lässt sich eventuell auch etwas klären, was Sie schon lange beschäftigt hat.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Lassen Sie den Sonntag schön entspannt ausklingen und verwöhnen Sie sich beispielsweise mit einem guten Essen.

