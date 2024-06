Diese 3 Sternzeichen haben ab dem 01.07.24 die beste Woche voller Liebeszauber!

Was für eine Woche! Mars und Venus überschütten Sie mit Liebe, lieber Skorpion. Fehlt nur der*die Richtige, mit dem*der Sie diese Liebe teilen können. Doch keine Sorge! Neptun öffnet Ihnen die Augen und plötzlich sehen Sie klar und deutlich, dass Ihr potenzieller Schatz schon lange in Ihrem Leben ist. Auch vergebene Skorpione empfinden ähnlich. Ihnen wird noch einmal bewusst, warum Sie sich das Leben mit dem Menschen teilen, für den Sie sich entschieden haben, und Sie genießen romantische Stunden. Ach, wie schön ist eine Sommerliebe!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Ihre Leidenschaft ist Ihre größte Stärke und gleichzeitig auch Ihr größtes Hindernis in der Liebe. Es ist toll, dass Sie so schnell so viel fühlen, aber achten Sie auf die Signale Ihres Gegenübers. Manchmal lohnt es sich, den Dingen Zeit zu geben, damit Sie in Ruhe wachsen und erblühen können!