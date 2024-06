Diese 3 Sternzeichen haben durch den Mond ab dem 15. Juni 2024 ein magisches Wochenende!

An diesem Samstag begleitet Sie eine ganz bestimmte Energie, lieber Zwilling. Eine Energie, die Sie nachdenklich macht! Sie haben heute keinen Kopf für alltägliche Aufgaben und wollen sich lieber mit tiefgründigen Fragen beschäftigen. Der Blick in den Sternenhimmel ist am heutigen Abend die beste Inspiration für neue Lebenswege.

So starten Sie am Sonntag mit kreativen Schwingungen in den Tag! Sie schöpfen neue Hoffnung und machen nun Nägel mit Köpfen. Was wollen Sie in diesem Sommer verändern und wie erreichen Sie Ihre Ziele? Ein langer Spaziergang an der frischen Luft beflügelt Ihren Geist.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Sie verarbeiten Ihre Emotionen am besten durch Kommunikation, lieber Zwilling. So sollten Sie es auch an diesen besonderen Tagen handhaben!