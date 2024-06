Sommertypologie: So unterschiedlich genießen die Sternzeichen den Sommer

Sommer, Sonne, Sonnenschein! Was lässt unser Herz so hoch schlagen und treibt unsere Laune mit solch einer Leichtigkeit auf den Höhepunkt wie der Sommer? Die Jahreszeit, in der uns das gute Wetter nach draußen zieht, in der die langen Tage uns zu Abenteuern aufrufen und in der wir so unbeschwert im Garten, Freibad, Park oder am Strand die Seele baumeln lassen können. Im Sommer strahlen wir mit der Sonne um die Wette. Doch geht das wirklich jedem Sternzeichen so und wie machen wir das Beste aus den kommenden Monaten? In diesem Horoskop erfahren Sie mehr!

