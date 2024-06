Diese 3 Sternzeichen können sich ab dem 10. Juni 2024 auf die perfekte Glückswoche freuen!

Sie haben großartige Karriere-Sterne, lieber Krebs! Mars und Saturn geben Ihnen einen ordentlichen Schubs von hinten, und vorne lockt Uranus mit spektakulären Perspektiven. Nun lohnt es sich, vielleicht auch mal 110% zu geben, denn es wird sich sicher auszahlen. Außerdem fühlen Sie sich körperlich so fit, wie schon lange nicht mehr. Sportliche Aktivitäten sollten in dieser Woche also auf jeden Fall ein paar Einträge im Kalender bekommen. Die Glückshormone unterstützen Sie dann wieder bei Ihrem beruflichen Höhenflug und so erwartet Sie eine runde Erfolgs-Woche.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Auch wenn es Ihnen manchmal schwer fällt, ist es gerade im Beruflichen wichtig, für sich einzustehen! Kennen Sie Ihren Wert und treten Sie selbstbewusst auf. Nur Mut!