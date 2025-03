Diese 3 Sternzeichen starten in der Woche ab dem 17.03.25 dank Mars kraftvoll in den Frühling!

In der Woche ab dem 17. März steht ein ganz besonders Ereignis an. Am Donnerstag zieht die Sonne in das Sternzeichen Widder und damit beginnt ein neues astrologisches Jahr. Zur Frühlingstagundnachtgleiche wechseln wir außerdem in eine neue Jahreszeit. Der Frühling ist da! Die nächsten Wochen sind geprägt von Veränderungen, Entwicklungen und dem Erblühen der Natur und unserer Stärke. Mars steht drei Sternzeichen bei diesem Prozess zur Seite und so starten sie besonders kraftvoll in den Frühling!

Lesen Sie außerdem: Das Frühlingshoroskop 2025: Tolle Überraschungen von Sonne und Mars!