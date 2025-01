Mars im Krebs ab dem 06.01.2025: Diesen 3 Sternzeichen ermöglicht er positive Veränderungen!

Kraftplanet Mars zieht am 6. Januar 2025 in das Sternzeichen Krebs. Der rote Planet ist bereits seit dem 4. Dezember 2024 rückläufig und wird erst am 24. Februar 2025, wieder direktläufig. Mars wechselt ungefähr alle sechs bis sieben Wochen das Sternzeichen und befand sich zuvor im feurigen Löwen. Doch mit seinem Wechsel in den Krebs, in welchem er zuletzt vom 4. September bis zum 4. November verweilte, weht nun ein anderer Wind.

Der Krebs-Mars richtet unsere Energien vermehrt nach innen, begünstigt das Einfühlungsvermögen und regt unsere Fantasie an. Welche Vorteile er konkret mit sich bringt und warum drei Sternzeichen sich besonders über seinen Einfluss freuen, erklären wir hier.

