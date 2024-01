Diese 3 Sternzeichen trägt der Fische-Mond ab 13.01.2024 durch ein erholsames und kreatives Wochenende!

Liebe Fische, während andere Sternzeichen sich durch die Mondpause lustlos und schlapp fühlen, nutzen Sie diese besondere Energie am Samstag, um sich selbst zu reflektieren. Dabei dringen Sie tief in Ihr Unterbewusstsein ein und sammeln wunderbare Einfälle, was Sie in Zukunft noch privat oder beruflich auf die Beine stellen möchten. Warten Sie mit der Umsetzung aber bitte noch bis zum nächsten Tag und nutzen Sie vor allem den Abend, um zunächst neue Kräfte zu sammeln.

Mit dem Mond in Ihrem Zeichen treten Sie am Sonntag dann besonders empathisch auf und können einem lieben Menschen unter die Arme greifen. Doch auch künstlerische und dekorative Arbeiten gelingen Ihnen mit Leichtigkeit und Sie sind hinterher selbst ganz erstaunt, was Sie Schönes auf die Beine gestellt haben. Den Sonntagabend verbringen Sie dann am liebsten in den eigenen vier Wänden, am besten eingekuschelt auf dem Sofa.

Tipp der Sterne fürs Wochenende: Lassen Sie sich von anderen nicht unter Druck setzen und hören Sie auf Ihre eigene Intuition, dann wird dieses Wochenende ein Erfolg für Sie.