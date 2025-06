Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Jungfrau

Liebe im Sommer 2025

Auf Sie wartet ein harmonischer Sommer, liebe Jungfrau! Sie sind vor allem mit sich selbst im Einklang und das tragen Sie auch nach außen. In diesem Sommer werden Sie lernen, dass nicht immer alles nach Plan laufen muss und man manchmal die schönsten Orte entdecket, wenn man in die vermeintlich falsche Richtung läuft. So sollten Sie auch Ihr Liebesleben angehen. Dann wird alles gut!

Karriere im Sommer 2025

Vom Perfektionismus lassen Sie auch im Job ein wenig ab und siehe da: Sie kommen dennoch an Ihr Ziel, nur mit weniger Kopfschmerzen. Ihr Fokus ist die Arbeit in dieser Sommersaison nicht - aber das ist auch richtig so! Sie sind, Ihrem Ehrgeiz sei Dank, auch schon genau da, wo Sie sein wollen. Deshalb können Sie sich ruhig noch wichtigeren Themen widmen und sich beruflich eher auf das Nötigste beschränken.

Gesundheit im Sommer 2025

Die Klarheit, die Sie dank der Sternenkraft gewinnen, wirkt sich positiv auf Ihre mentale Gesundheit aus. Sie grübeln weniger und es gelingt Ihnen besser, negative Gedanken so schnell wie möglich loszulassen. Sie werden merken, dass wir auch körperlich fitter sind, wenn wir den Alltag mit einem positiven Mindset bestreiten.

Ihr Sommer-Highlight 2025

Ihr Highlight dieser Jahreszeit ist die Kraft des Mondes, liebe Jungfrau. Des Neumondes, um genau zu sein! Davon ereignen sich in diesem Sommer nämlich sogar zwei in Ihrem Zeichen. Einer am 23.08.2025, kur nach dem Beginn Ihrer Saison, und einer am 21.09. kurz vor der Herbsttagundnachtgleiche. Wahrscheinlich sind diese beiden Ereignisse auch der Grund, warum Sie jetzt so gut loslassen können...