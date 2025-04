Diese 3 Sternzeichen werden in der Woche ab dem 28.04.25 vom Universum verwöhnt!

Bei Ihnen sind es die Sonne, Uranus und Saturn, die Ihnen in dieser Woche Glück bringen, lieber Steinbock. Das sorgt vor allem dafür, dass Sie Ihre ambitionierten Ziele voller Elan und mit dem richtigen Riecher verfolgen. Was für positive Aussichten! Die himmlische Unterstützung führt außerdem dazu, dass Sie selbstbewusst auftreten und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Jetzt gelingt es Ihnen, klare Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen, die den Mai maßgeblich mitbestimmen werden. Nachdem Sie die Woche über vor allem beruflich alles gegeben haben, wartet am Freitag dann noch eine andere Überraschung auf sie. Venus verbindet sich mit Neptun und lässt Ihr Herz höherschlagen. Geben Sie sich der Liebe hin, lieber Steinbock. Sie ist und bleibt das Wichtigste überhaupt!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Es ist in Ordnung, wenn Sie vor allem Ihre Taten sprechen lassen und Ihren Liebsten so zeigen, wie viel sie Ihnen bedeuten. Manchmal tut es allerdings gut, es auch zu hören! Also sagen Sie frei heraus, wenn jemand Ihr Herz berührt.