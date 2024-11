Diesen 3 Sternzeichen bringt Venus im Dezember 2024 das große Liebesglück!

Langsam neigt sich das Jahr 2024 dem Ende zu und es geht in den letzten Monat voll kosmischer Überraschungen. Ganz besonders für drei Sternzeichen hält das Universum in Sachen Liebe noch einiges bereit.

Vom 07.12.2024 bis zum 03.01.2025 steht Venus im Wassermann und schenkt einigen Sternzeichen besonders viel Aufmerksamkeit. Egal ob Sie in einer Beziehung oder Single sind – die Liebe wird sich mit all ihrer Kraft zeigen und Ihnen glückliche Stunden bescheren. Auch der Kraftplanet Mars, der bereits seit dem 04.11.2024 und noch bis Januar 2025 im Löwen steht, sorgt dafür, dass es beim Thema Traumpartner*in nochmal richtig rund geht. Die folgenden Sternzeichen können auf Wolke sieben in Richtung Neujahr schweben.

Auch interessant: Numerologie 2025: Das verrät Ihre persönliche Jahreszahl!