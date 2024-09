Diesen 3 Sternzeichen erleben in der Woche ab dem 23.09.2024 kosmisches Glück!

Sie schaffen es immer auch in herausfordernden Zeiten Ihren Optimismus zu behalten, lieber Schütze. Doch ab und an wäre es schön, wenn einfach mal alles rund läuft. In dieser Woche ist es so weit! Probleme lösen sich wie von selbst, Konflikte können aus der Welt geschafft werden und die Wünsche, die Sie in das Universum gesendet haben, gehen in Erfüllung. Es beginnt eine großartige Woche, in der die Sonne, Jupiter und Merkur Ihnen zur Seite stehen und Ihnen eine magische Ausstrahlung verleihen. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Halten Sie die Augen offen und nutzen Sie die Chancen, die die Sterne Ihnen jetzt geben - auch in Bezug auf die Liebe. Egal wie gut der Himmel es mit Ihnen meint, den letzten und wichtigsten Schritt müssen am Ende Sie selbst gehen.