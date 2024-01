Direktläufiger Merkur ab dem 02.01.2024: Diese 3 Sternzeichen werden mit Erfolg überschüttet!

Ihnen erging es vermutlich ähnlich wie dem Widder: In den vergangenen Wochen wollten die Dinge nicht so richtig an Fahrt aufnehmen. Pläne konnten Sie wahrscheinlich nicht gut in die Tat umsetzen. Doch diese Durststrecke ist jetzt auch für Sie vorbei, lieber Wassermann. Sie haken nun ein To-do nach dem anderen ab und können sich sogar einen kleinen Vorsprung verschaffen. Gerade der heutige Tag wird unglaublich produktiv. Da haben Sie sich die Pause am Abend mehr als verdient.

Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Wassermann