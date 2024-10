Direktläufiger Pluto ab 12.10.2024: Er bringt neue Erkenntnisse und Wahrheiten ans Licht!

Nachdem Pluto seit dem 2. Mai 2024 rückläufig war, wird er am 12. Oktober wieder direktläufig. Pluto wechselt bereits seit 2023 regelmäßig zwischen den Sternzeichen Steinbock und Wassermann hin und her. Seit dem 2. September befindet er sich nun im Steinbock und vollzieht seinen letzten großen Wechsel dann am 19. November, wenn er in den Wassermann einzieht und dort für die nächsten zwanzig Jahre verweilt.

In seiner direktläufigen Phase kann Pluto seine vollen Kräften entfalten. Er ermöglicht es uns, mit Altlasten abzuschließen und konfrontiert uns auch mit verdrängten Seelenthemen. Übrigens ist kurz vor Plutos Direktläufigkeit Glücksplanet Jupiter in den Zwillingen rückläufig geworden, was Themen wie Transformation und Weiterentwicklung nur weiter begünstigt.

Doch erstmal zu Pluto: Wie sich sein direktläufiger Aufenthalt im Steinbock konkret bemerkbar macht und welche Herausforderungen diese Konstellation mit sich bringt, verraten hier.

