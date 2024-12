Drei chinesische Sternzeichen erleben einen fantastischen Januar 2025!

Der Januar verspricht für Sie ein sehr angenehmer Monat zu werden, in dem es für Sie vor allem in der Liebe gut läuft, lieber Hahn. Ob bei gemeinsamen Unternehmungen oder bei entspannten Momenten zu zweit – Sie genießen die Zeit mit Ihrem Schatz in vollen Zügen. Ihr*e Partner*in schätzt Ihre Nähe und Zuneigung und es wird eine besonders harmonische Phase in Ihrer Beziehung.

Im Beruf können Sie sich ebenfalls freuen: Ihre harte Arbeit der letzten Monate trägt Früchte. Ihre Bemühungen bleiben nicht unbemerkt und Sie erhalten die Anerkennung, die Sie verdienen. Vielleicht bietet sich sogar die Gelegenheit, um nach einer Gehaltserhöhung oder einer neuen Position zu fragen. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Karriereziele anzusprechen und sich neue Perspektiven zu eröffnen.