Neptun hat sich schon seit langer Zeit in den Fischen festgesetzt und Saturn attackiert ihn 2016 immer wieder vom Schützen aus. Und jetzt läuft auch noch Venus im Gegenzeichen Jungfrau auf Konfrontationskurs. Fische befinden sich also mittendrin in diesem Wirbel der dramatischen Gefühle. Es gilt also darauf zu achten, dass die Emotionen nicht zu hoch kochen und dass Erwartungen, die enttäuscht werden, nicht zu schroffen, überzogenen Reaktionen führen. Einige werden speziell durch das Venus-Neptun-Thema möglicherweise heftig desillusioniert, indem sich eine Beziehung als nicht so großartig herausstellt, wie in früheren Momenten der Euphorie einmal angenommen wurde. Diese Konstellation hat nämlich die Eigenschaft, dass sie entlarvt, entzaubert und auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Wenn das so sein sollte, sollten sich Fische nicht grämen. Jede Niederlage und jede zerplatzte Hoffnung bringt uns letztlich weiter, sofern wir ihre Botschaft für uns erkennen. Wer unter den Fischen gerade in einer guten Beziehung ist, wird in diesen Tagen vielleicht Hinweise bekommen, was sie in der Beziehung noch besser machen könnten.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische

Ihr Jahreshoroskop 2016