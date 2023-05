Venus und Neptun blicken Wassermann nicht direkt an und Saturn bildet immerhin ein freundliches und anregendes Sextil. So weit so gut. Der Wassermann gehört zu den Zeichen, die von dieser Konstellation wenig betroffen sind. Sie könnten aber durchaus in dieses dramatische Geschehen indirekt hineinverwickelt werden, wenn sie nicht aufpassen. Denn viele Menschen reagieren jetzt sehr enttäuscht und teilweise maßlos überzogen auf Ablehnung und Lieblosigkeiten. Und gerade der Wassermann kann aufgrund seiner Eigenwilligkeit und seines angeborenen Freiheitsbedürfnisses schon einmal schroff, kühl und egoistisch in seinem Versuch wirken, sich abzugrenzen. Darin liegt für ihn wohl im Moment die größte Gefahr. Vermeiden kann er das, indem er in seiner Beziehung nicht nur von sich selbst, seinen Bedürfnissen und Empfindungen ausgeht, sondern auch genau darauf achtet, wie es dem Partner geht und was vor allem in ihm vorgeht. Achtsamkeit ist deshalb das geflügelte Wort für ihn in diesen Tagen. Wenn der Wassermann in letzter Zeit zu sehr eigene Wege gegangen ist, dann sollte er in diesen Tagen eine Kehrtwendung machen und wieder mehr Zeit für seinen Partner reservieren, damit erst gar kein Frustgefühl aufkommen kann. Das wäre klug.

