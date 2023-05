Glücklichweise steht Venus, der Planet, um den sich jetzt alles dreht, im besten Winkel, im Trigon zum Steinbock. Neptun blickt im freundlichen Sextil herüber und Saturn im Nachbarzeichen Schütze scheint abge-meldet. Also, ganz so schlimm schaut es für Steinbock nicht aus. Wir müssen jedoch berücksichtigen, dass es sich bei dieser Konstellation um eine Zeitqualität handelt, die letztlich jeden treffen kann, je nach Anlage und aktueller Lebenssituation. Und dem Steinbock könnte vor allem zu schaffen machen, dass sein Zeichenherr Saturn in Spannung zu Venus steht, worunter die Gefühle wörtlich oft versteinern. Ein Thema, das Steinböcke kennen, wenn sie das Gefühl haben, sich schützen zu müssen und wenn sie es nicht mehr schaffen, aus sich herauszukommen, um über Sorgen und Probleme zu sprechen. Sofern sind auch für Steinböcke diese Tage nicht ungefährlich. Der Steinbock sollte sich jetzt regelrecht zwingen über Ärgernisse und Probleme zu sprechen, ohne dabei lieblos zu werden. Es macht keinen Sinn, Frust anzuhäufen. Der käme nur an falscher Stelle und zur falschen Zeit raus.

