Ihr sanftes Lächeln strahlt Ihre unergründliche, rätselhafte Persönlichkeit aus. Ihre starke Präsenz wirkt unter dem Druck vom magischen Mars im Quadrat übersinnlich, entrückt – und jung, verblüffend jung, ein bisschen wie die gute Fee, die durch unsere Räume schwebt.

Was Ihnen der Mars gibt: Sie faszinieren, ziehen wichtige, einflussreiche Menschen an, die Ihren kreativen Talenten zum Durchbruch verhelfen können. Ihre Aura hat diese übersinnliche, unwiderstehliche Ausstrahlung, voller Schönheit und Anmut. Man spürt die innere Harmonie, den Zauber der Ausgewogenheit, der Sie erfüllt. Ihr Körper wird von diesen inneren Kräften durchströmt, blüht auf, wirkt so ungemein sinnlich und jung.

Was Sie erreichen werden: Sie stehen jetzt vor der großen Chance, den Durchbruch Ihre kreativen, künstlerischen Talente zu erleben. Weil Sie in Ihrer geheimnisvollen, auch abgerückten Art so überzeugend auf die Menschen wirken. Sie gewinnen das Herz dieser Menschen.

Ihr Glücksmoment: Sie erleben die große Anerkennung für das, was Sie schreiben, malen, komponieren. Es ist der große Augenblick, von dem Sie schon so oft im Leben geträumt haben.

