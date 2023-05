Ihr originelles Wesen betört, fängt bei jeder Party anerkennende Blicke ein. Denn der Mars im Sextil macht Sie nicht nur verführerisch jung, sondern lockt den Zauber Ihrer einmaligen Persönlichkeit aus Ihnen heraus.

Was Ihnen der Mars gibt: Sie faszinieren mit Charme und Witz. Aber Sie steigen gleichzeitig auch von Ihren weit abgerückten Wölkchen zu den Menschen herab. Was in Ihre Partnerschaft, aber auch in eine ganz neue Beziehung ein Gefühl des gegenseitigen Verständnisses tragen wird. Sie spüren eine vollkommen ungewohnte Nähe, der Sie bislang eher aus dem Weg gegangen sind. Erfolgreich.

Was Sie erreichen werden: Sie begegnen dem Glück, zu teilen – die Sorgen, die vielleicht dann nur noch die Hälfte wiegen. Aber auch die Freuden des Lebens teilen Sie, die Sie doppelt so schön genießen werden. Eine völlig neue Welt tut sich in diesem Sommer vor Ihnen auf.

Ihr Glücksmoment: Sie lassen die Liebe zu, auch wenn Sie besonders in letzter Zeit den Gefühlen aus dem Weg gegangen sind. Jetzt ist es wie damals im Mai, so jung, so aufregend, so herrlich verliebt. Ihr Sommer.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

