Ihr bezaubernd natürliches Wesen, Ihre würdevolle Bescheidenheit springen auf die Menschen über. Sie faszinieren mit Ihrer ewig jungen Art, die jetzt alle Hemmungen überstrahlt.

Was Ihnen der Mars gibt: Sie sind jung, so wie Sie es vielleicht schon seit Jahren nicht mehr waren. Ihre verborgene Sinnlichkeit, Ihre verspielte Art, die Sie im Alltag verdrängen, nicht zulassen, kommt jetzt hoch. Sie sind wie ausgewechselt, so wie es vielleicht nur Ihr Partner oder Ihre beste Freundin kennt – fröhlich, leidenschaftlich, unbekümmert.

Was Sie erreichen werden: Ein ganz neues Lebensgefühl, mehr nicht, aber auch nicht weniger. Genießen Sie es, tanzen Sie, flirten Sie, feiern Sie, machen Sie all die verrückten Sachen, die Sie sich verkniffen haben.

Ihr Glücksmoment: Ihre verborgene, wahre Persönlichkeit setzt sich durch. Das Leben fühlt sich so leicht an, so beschwingt, so heiter. Stehen Sie dazu. Es ist wie ein Jungbrunnen für Sie, aus dem Sie stark, verlockend schön steigen werden. Ihre Zeit der Lebensfreude, die Ihnen viel Kraft für die Zukunft geben wird.

