Dieser Mars macht sie jünger

Sie spüren es selbst, mit allen Sinnen. Vielleicht erst wie eine innere Kraft. Die kosmische Energie durchströmt Ihren Körper. Sie blühen auf, Ihr Lebensmut erwacht. Sie schäumen über vor Tatendrang.

Dieser Mars macht Sie jung. Sie haben eine ganz besondere, hocherotische Ausstrahlung. Sie werden es an den Blicken der Menschen spüren. Ihre Aura verzaubert, verführt. Sie entsteigen aus einem Jungbrunnen, wie aus dem Märchen.

Es ist Mittwoch, der 24. August, über Ihnen am Himmel hat sich ein besonders starker Mars im Schützen mit dem Saturn zusammengetan. Sie umarmen sich, diese Konjunktion zwischen dem Planeten unserer ungestümen Kraft und des Lebensmuts mit dem kosmischen Herrn des Alters wirkt Wunder.

Es geht eine einmalige Energie der Erneuerung davon aus. Eine Energie, die Sie nicht nur fühlen lässt, jung zu sein. Sondern die auch jung macht. Körperlich!

Es sind magische Kräfte, die jetzt auf Sie wirken, ganz besondere Kräfte. Der Mars im Schützen erfüllt Sie mit einer enormen Begeisterungsfähigkeit und einem unbesiegbaren Optimismus, der alles Düstere aus Ihrem Leben verbannt, der die Last der Probleme von Ihren Schultern nimmt, die Sie bislang niederdrückten. Sie umarmen das Leben, sind voller neuer Lebenskraft und neuem Lebensmut.

Der Saturn im Schützen trägt Sie zu neuen, tieferen Erkenntnissen, auch zu einer reifen inneren Gelassenheit. Gemeinsam erfüllen die beiden kosmischen Giganten Sie mit einer Energie, die an jedem Widerstand, an jedem Rückschlag noch wächst.

Sie lassen sich nicht mehr unterkriegen. Sie bringen alles, was Sie einmal begonnen haben, zuverlässig, entschlossen und äußerst konsequent zu Ende. Sie sind zu schier übernatürlichen Leistungen fähig, nichts schreckt Sie zurück, nichts entmutigt Sie. Sie gehen ungebremst, selbstbewusst Ihren Weg.

Diese Bündelung innerer Kräfte lässt Sie über sich selbst hinauswachsen, über Ihr tatsächliches Alter hinauswachsen. Sie werden wieder jung. Sie werden es selbst feststellen, wenn Sie jetzt in den Spiegel schauen, Sie strahlen es aus, mit jedem Lächeln, mit jeder freundlichen Geste, mit jedem liebenswürdigen Wort. Lebensfreude, Begeisterung, Optimismus machen schön, strahlend schön.

Ihre Aura, Ihre innere Energie schenkt Ihnen eine einmalige Präsenz. Sie betreten einen Raum, eine Party – und man wird sich nach Ihnen umdrehen, ohne dass Sie ein Wort gesagt haben, auch wenn Sie niemand kennen. Die Ausstrahlung Ihres Körpers, Ihrer Aura nimmt die Menschen ein.

Neben dem Saturn wird jetzt auch noch der Mond eine Verbindung zum starken Mars eingehen – er steht in den Zwillingen, in herausfordernder Opposition zu ihm. Was die kosmische Verjüngungskur unterstützt, verstärkt: Sie reagieren jetzt spontan, mutig, ohne lange nachzudenken, aus einem Gefühl heraus, leidenschaftlich, verblüffend direkt, vollkommen offen und entschlossen.

Sie sind eben wieder jung, Sie fragen nicht lange, grübeln nicht lange, sondern handeln – und das wird Ihnen dieses junge, unverdorbene Wesen zurückgeben, das Sie einst ausmachte und von den Widerständen, von täglichen Kämpfen des Alltags entmutigt wurde.

Jetzt glüht es wieder in Ihnen, treibt Sie an. Sie sind jung, strahlen schön. Sie nehmen das Leben in die Hand.

