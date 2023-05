Wassermann

Der Glücks-Blitz entspricht ganz Ihrem Wesen. Plötzlich wie aus einem heiteren Himmel geht er auf Ihr Leben nieder, bringt bewegende Gefühle, lockt zu kleinen Abenteuern, aber zündet auch grandiose Ideen. Sie werden sich damit durchsetzen.

Was Ihnen der magische Mond bringt: Er leuchtet aus dem Nachbarzeichen, hat keinen starken Einfluss auf Sie. Vielleicht nimmt er Ihnen die Angst vor fesselnden Gefühlen, vielleicht holt er Sie auch aus der Distanz, die Sie zu den Menschen aufgebaut haben. Er öffnet Sie.

Wie der Glücks-Blitz einschlägt: Sie begegnen dem Glück auf der Straße, in einem Cafe, ganz zufällig, so scheint es. Ein Lächeln hat es Ihnen angetan, tiefe Blicke, aus denen mehr werden kann. Sie erleben das Wunder, auch wenn Sie Ihren Tagträumen nachhängen und Sie plötzlich die Idee durchzuckt.

Was der Glücks-Blitz verändert: Sie werden erkennen, was für ein Glück von einer verschworenen Gemeinschaft ausgeht, in der Sie alles teilen, Glück und Probleme. Und natürlich auch das Geld, das Ihnen Ihr genialer Einfall einbringen wird. Endlich erleben Sie die Anerkennung, die Sie schon lange verdienen.

