Die magische Sonne im leidenschaftlichen, mystischen Skorpion und der glühende Mars im Sextil zu Ihnen verzaubern Ihr Leben. Liebe, Sehnsucht nach Zärtlichkeit, nach körperlicher Nähe erwachen. Emotionen, die stärker sind als jegliche Vernunft oder klare, logische Überlegungen.

Ihr Geschenk der Glückssonne: Sie träumen vom Prinzen, der Sie aus der Routine Ihres Jobs erlösen wird, aus einer Stadt befreien wird, an der Sie nur noch aus alter Gewohnheit hängen. Alles, was Sie umgibt, erscheint Ihnen wie eine alte abgewohnte Wohnung – und Sie wollen raus. Ein Glücksmoment wird Sie jetzt mit dem Menschen zusammenführen, der genauso denkt wie Sie. Vielleicht auch Ihr Partner, der Ihnen unter dem Einfluss des Gefühlssturms, der jetzt auf die Erde niedergeht, wieder näher kommen kann. So nahe wie nie zuvor, wenn Sie den Mut aufbringen, absolut ehrlich zu sein, Ihre Sorgen, Ihren Kummer, Ihre Träume zu teilen. Dann kann jetzt dieses Wunder geschehen.



