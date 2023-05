Wassermann

Die Venus im Sextil zu Ihnen bringt neue Leichtigkeit, Freude, Lust nach dem kleinen charmanten Abenteuer in Ihr Leben. Aber die leidenschaftliche, drängende Sonne im Skorpion konfrontiert Sie gleichzeitig mit Menschen, die von Ihrer starken Persönlichkeit fasziniert sind und Sie ganz offen umschwärmen. Vielleicht ist auch der Kollege dabei, der Ihnen in letzter Zeit so viele Komplimente gemacht hat.

Ihr Geschenk der Glückssonne: Sie schwanken, Sie spüren tiefe Gefühle in sich hochkommen, weil Ihnen dieser Kollege wie ein Mensch erscheint, mit dem Sie Stunden, Nächte durchquatschen können, der Ihnen wie ein Gefährte erscheint, mit dem Sie Kummer und Glück teilen können. Der auch ein guter Freund ist, nicht nur ein Partner, was Sie vielleicht in Ihren Beziehungen bislang vermisst haben. Folgen Sie Ihren Gefühlen, folgen Sie Ihrem Herzen, logische Überlegungen bringen Sie jetzt nicht weiter. Nur die Emotion. Manchmal weiß eben unsere Seele mehr von uns.



