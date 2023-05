Sie stehen im Zentrum des Gefühlssturms, der jetzt auf uns herunter weht, Leidenschaft in unser Leben trägt, Sehnsucht nach Zärtlichkeit, nach dem Gefühl bei irgendeinem Menschen aufgehoben zu sein. Und Sie ruhen in Ihrem Verantwortungsbewusstsein, in Ihren Pflichten, auch wenn Sie vielleicht in Ihrer Beziehung nicht mehr das finden, von dem Sie träumen.

Ihr Geschenk der Glückssonne: Auch für einen kühlen Kopf wie Sie, der nie den Halt und die Kontrolle verliert, beginnen schwierige Tage, eine Verwirrung der Gefühle, eine Zeit der Zweifel. Die Sonne im Skorpion wühlt Sie auf, der düstere Pluto und der Mars im eigenen Sternzeichen lassen die Leidenschaft glühen, was Sie bisher verdrängt, in Ihr Unterbewusstsein abgeschoben haben, kommt hoch. Emotionen toben, lassen Ihr Herz schneller schlagen, wenn Sie vor dem Menschen stehen, der in letzter Zeit Ihre verschämten, flüchtigen Blicke angezogen hat. Es ist Ihre Stunde, die Stunde Ihrer Liebe – Sie müssen sich entscheiden.



