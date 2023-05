Diese Sonne schenkt Ihnen neue Liebe

Es ist die Liebe, nach der Sie sich schon lange gesehnt haben.

Der Frühling kommt wieder, mitten im Herbst. Die Sterne lassen unsere Gefühle tanzen, starke Gefühle, Leidenschaft, tiefes Empfinden. Über uns tut sich ein Himmel der Liebe auf. Erst trägt die Venus Leichtigkeit, neue Lebenslust, Offenheit unter die Menschen in diese Woche. Sie flirten, gehen aufeinander zu, entdecken sich. Dann erwacht mit der Sonne im leidenschaftlichen Skorpion die Sehnsucht nach der großen Liebe. Wie sie in Ihr Leben tritt, Ihre Chancen.

Ein gewaltiges Gefühlsgewitter geht auf die Erde nieder, eine Welle sehr intensiver, leidenschaftlicher Energien erfasst uns. Ein angespanntes, aufgeladenes Klima, das keine halben Sachen zulässt. Sie lassen sich auf keine faulen Kompromisse ein, Sie haben ein feines Gespür für Wunschträume, für falsche Beteuerungen und leichtfertige Liebesschwüre, Sie fühlen, wer es ehrlich mit Ihnen meint, und öffnen sich nur wirklich tief empfundenen Emotionen. Beziehungen, die nur noch zum Schein bestehen, werden zerbrechen. Lügen werden entlarvt, Betrug aufgedeckt. Und aus den Trümmern wird neue Liebe wachsen. Liebe, nach der Sie sich schon immer gesehnt haben, die tiefer geht, auf die Verlass ist, die Menschen wie Sie zusammenhält, die große Liebe Ihres Lebens.

Es beginnt am Dienstag, den 18. Oktober. Venus tritt in den offenen, optimistischen Schützen ein. Ein astrologisches Klima der ungehemmten Lebenslust breitet sich aus, erfasst Sie. Ein Hoch der Freude. Selbst sehr verschlossene Menschen öffnen sich, gehen aufeinander zu, man flirtet, man redet offen über seine Gefühle, tanzt, feiert.

Die Leichtigkeit des Lebens ist auf die Erde zurückgekehrt – aber auch in diesem ausgelassenen Klima der Lebensfreude gehen die Gefühle tiefer. Die Venus und auch der Saturn im grundehrlichen Schützen drängen auf die Wahrheit, auf eine manchmal irritierende, aber im Grunde entwaffnende Offenheit in der Beziehung.

Es wird nichts mehr beschönigt, vertuscht, unter den rosa Teppich erzwungener Harmonie gekehrt. Menschen werden erwachen und plötzlich erkennen, sich vollkommen darüber bewusst sein, dass sie sich in ihrer Beziehung in einen Traum verrannt haben, dass sie nur noch liebgewonnene Gewohnheiten zusammenhalten.

Gefühle, die am Sonntag, den 23. Oktober, noch verstärkt auf Sie einstürmen werden. Der Tag der Liebe – die Sonne ist in den rigorosen, radikalen, sehr leidenschaftlichen Skorpion gerückt. Ein Fühlen, ein Denken, das eben keine Kompromisse erträgt, erfasst uns.

Nicht nur die große Sehnsucht nach der großen Liebe durchströmt Sie – auch Ihre Chancen, Ihr heute und in den nächsten drei Tagen zu begegnen, ist jetzt groß. Tage der Liebeswunder: Es wird Ihnen plötzlich bewusst, was Sie für Ihre Beziehung tun müssen, um Ihre Krise, in die Sie vielleicht geraten sind, zu überwinden. Sie erkennen es mit absoluter Klarheit und werden es schaffen, da rauszukommen.

Sie begegnen Menschen, bei denen Sie spüren, dass Sie etwas in tiefster Vergangenheit verbinden muss. Vielleicht ein Liebesdrama in einem Ihrer vorigen Leben, das einst verhinderte, dass Sie zusammenkamen. Und jetzt stehen Sie sich wieder gegenüber.

Die Sonne im Skorpion verbindet uns mit unserer Vergangenheit, auch mit unseren vorigen Reinkarnationen. Möglich, dass Sie auch einem Menschen begegnen, mit dem Sie einst glücklich waren und von dem Sie das Leben, vielleicht Missverständnisse, vielleicht auch ein anderer Partner, trennte. Jetzt finden Sie endgültig zusammen.

Sicher ist, Sie spüren an diesem Sonntag und in den darauffolgenden Tagen, was Sie wirklich suchen, wie der Partner Ihrer Träume sein muss, um Sie glücklich zu machen, was Sie in Ihren Beziehungen bislang vermissten, wer Ihre Seele wirklich berührt.

Und Sie werden es spüren, wenn dieser Mensch wirklich vor Ihnen steht. Vielleicht sind Sie bisher Kompromisse in Ihren Beziehungen eingegangen, haben über gewisse Fehler und Schwächen hinweg geschaut. Jetzt werden Sie absolut sicher sein.

