Fische-Geborene erleben Saturn als Segen und Fluch zugleich. Positiv ist, dass dieser Planet ihnen Sicherheit verleiht und auf den Boden der Tatsachen herunterholt, wenn sie sich in Illusionen verlieren. Negativ ist, dass er ihnen zu wenig Freiheit und Selbstständigkeit lässt und zu wenig auf ihre Gefühle Rücksicht nimmt. Am Wochenende verbindet sich Saturn mit Venus. Das könnte dazu führen, dass er Fischen vorhält, dass etwas in ihren Beziehungen nicht stimmt, dass kein Gleichgewicht herrscht.

