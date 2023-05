"Für die folgende Übung brauchen Sie eine besondere Zeit und einen besonderen Ort. Am besten ist es natürlich, wenn Sie diese Übung möglichst zeitnah zur Saturn-Venus-Konjunktion durchführen, also am Wochenende. Des Weiteren brauchen Sie einen Ort, der dafür geeignet ist. Suchen Sie in Ihrer Wohnung diesen Platz, von dem Sie spüren, dass er die beste Energie dafür ausstrahlt. Sie sollten diesen Ort zuvor von sämtlichen negativen Energien reinigen.

Außerdem ist es wichtig, dass Ihr Körper entspannt ist. Ich bitte Sie daher, dass Sie Ihren Körper in einen entspannteren Zustand bringen: Nehmen Sie einen tiefen Atemzug und halten Sie für einen kurzen Moment Ihren Atem an, bevor Sie ihn wieder loslassen. Stellen Sie sich vor, dass Sie beim Loslassen Ihres Atems auch Ihren Körper loslassen, er sich tiefer entspannen kann und tiefer in den Stuhl oder den Sessel, in dem Sie sitzen, sinkt.

Ich lade Sie ein, mit mir auf eine spannende Fantasiereise zu gehen. Stellen Sie sich vor: Sie stehen vor einer verschlossenen Türe. Sie führt in einen Keller. Dieser Keller ist Ihr Unterbewusstsein. Sie können über eine Treppe in Ihr Unterbewusstsein hinabsteigen. Sie öffnen die Türe und steigen Stufe für Stufe hinab in den Keller. Sie gehen dort in einen bestimmten Raum, nämlich in den, in dem sich Saturn befindet. Dort sitzt Saturn wie auf einem Thron. Er ist eine mächtige Gestalt in einem weißen Umhang. Am meisten fallen seine stechenden Augen auf.

Sie gehen auf Saturn zu und knien vor ihm nieder. Dann sprechen Sie folgende Worte: "Saturn, ich verneige mich vor dir. Du verkörperst die Ordnung, die das Universum zusammenhält. Ich habe eine Bitte: Vergib mir alle meine Übertretungen, die ich in meinem Leben vollzogen habe. Befreie und erlöse mich von meiner Schuld, führe mich wieder zurück, sodass ich wieder in Harmonie mit der ganzen Ordnung bin." Nach einer kurzen Pause gibt Ihnen Saturn zu verstehen, sich zu erheben. Sie treten vor Saturn hin und senken Ihr Haupt. Dann spüren Sie die Hand Saturns auf Ihrer Stirn. Sie hören, dass Saturn folgende Worte spricht: "Alle deine Übertretungen sind dir vergeben. Du bist frei!" Während Saturn das sagt, spüren Sie, dass eine große Last von Ihnen abfällt. Sie stehen auf, verneigen sich noch einmal voller Dankbarkeit vor Saturn, drehen sich um und verlassen den Raum. Dann gehen Sie die Treppen wieder hinauf und schließen die Türe hinter sich. Sie fühlen sich erleichtert, und Sie sind glücklich."