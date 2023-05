Steinbock-Geborene versperren sich selbst sehr früh den Zugang ins Reich der Magie. Sie werden schon in ihrer Kindheit angehalten, kritisch zu denken. So etwas, wie eine magische Welt, wird ihnen in aller Regel von den Erwachsenen ausgetrieben. Auf der anderen Seite ist es so, dass diese Menschen in Folge ihrer Gründlichkeit dann, wenn sie Kontakt zu ihr aufnehmen, tiefe Erfahrungen machen, die ihr ganzes Leben verändern – jetzt, zur Zeit des Skorpions, ganz besonders.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne