Steinböcke sind nüchterne Menschen, weshalb Illusionen und Idealisierungen bei ihnen kaum greifen. Allerdings habe ich öfters festgestellt, dass Steinböcke, die durch eine besonders ernüchternde und entsprechend lieblose Erziehung gehen mussten, in kritischen Situationen regredieren, also zurückfallen in ihre frühe Kindheit und sich klein und hilflos erleben. Es ist nicht leicht für einen Steinbock, sich daraus zu befreien. Oft gelingt es nur mithilfe einer Therapie.

