Sie spüren ganz intuitiv das sich etwas grundlegendes in Ihrem Leben verändert. Es ist ein reines Bauchgefühl, aber Sie spüren das doch? Sie müssen es fühlen, denn der magische Neptun leuchtet direkt aus Ihrem Sternzeichen und die Sonne steht in einem starken Sextil dazu.

Wie das Wunder geschieht: Sie lassen das Wunder, das Ihren innigsten Wunsch erfüllt, geschehen – eine Fähigkeit, über die kein anderes Sternzeichen verfügt und die jetzt alles möglich macht. Geniale Gedanken, Liebe, Geld. Vielleicht wird Ihr geniales Gespür für die Finanzen wach, das in Ihnen schlummert und in einem Gespräch vielleicht eine großartige Möglichkeit erkennt – wenn Ihr inniger Wunsch an Geld gebunden ist.

Was das Wunder verändert: Sie haben, was Sie brauchen, was Sie mit Lebensfreude und Zufriedenheit erfüllt. Wie seit langem nicht mehr ruhen Sie in sich selbst, haben Ihren inneren Frieden gefunden. Das reine Glück.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische

Ihr Jahreshoroskop 2017