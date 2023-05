Ihr ganz persönliches Silvester-Wunder

Der Himmel geht auf, schickt seine Engel auf die Erde herab – die Sie beschützen und führen. Noch nie war uns in diesem Jahr die Welt des Übersinnlichen so nahe wie in dieser magischen Silvester-Nacht. Enorme Seelen-Kräfte durchströmen Sie, die Wünsche wahr werden lassen. Träume können sich erfüllen, Sie haben Visionen und eine feste innere Gewissheit, was Ihnen jetzt das große Glück bringt. Wunder sind möglich. Was Sie persönlich in dieser Nacht der Nächte erwartet.

Es ist, als ob sich dieses strenge, dramatische, bestimmt nicht leichte Jahr doch noch mit einem Lächeln von uns verabschieden möchte. Am Himmel über uns bauen sich die stärksten, besten kosmischen Wunder-Kräfte auf, wenn vielleicht schon die ersten funkelnden und glitzernden Raketen die Nacht aufreißen und ein wahrer Glücksregen auf die Erde herabgeht. Silvester 2016, am Horizont dämmert ein neues hoffnungsvolles Jahr herauf, Stunden voller Zauber und Magie haben begonnen. Was Sie sich jetzt wünschen, der Traum, den Sie vielleicht schon ein halbes Leben mit sich herum schleppen und an den Sie vielleicht nicht mehr glaubten – er wird in Erfüllung gehen. Sie haben das Glück und dazu auch noch den festen Willen, der Berge versetzt. Alles kann Ihnen jetzt gelingen, alles ist möglich.

Die Nacht der Wunder beherrschen die machtvollen Energien des Steinbock – die eiserne Konsequenz, die unermüdliche Tatkraft und Beharrlichkeit, die Wirklichkeitsnähe und Zuverlässigkeit, die dieses Sternzeichen ausmachen, das der Überlebenswille des Winters geprägt hat. Die Sonne, der Mond, der Merkur, der magische Pluto haben sich im Steinbock aufgereiht, wie die kosmischen Paten eines neuen Jahres. Die Paten eines Versprechens, das 2017 alles besser und leichter wird, wenn die Sonne regiert, uns ihre Kraft schenkt.

Die Sonne umarmt den Neptun, diesen Boten des Himmels, der uns mit den Engeln verbindet. Schlüssel zur übersinnlichen Welt, Herr der Träume und der Seelenkräfte, die unsere innigsten Wünsche erfüllen können. Sie spüren jetzt, sind von der vollkommen unerklärlichen Gewissheit durchströmt, was Sie für Ihr Glück brauchen und was Sie dafür tun müssen. Sie wissen, dass sich jetzt Ihr Lebenstraum erfüllen wird – dieser Wunsch in Ihnen, diese ewige Sehnsucht, die Sie durch den Alltag schleppen, die Sie manchmal niederdrückt, wenn die Last zu schwer wird, aber die dennoch Ihr inneres, geheimes Feuer bleibt, das Sie antreibt.

Auch wenn Sie den Traum vielleicht längst schon beiseitegeschoben, verdrängt, beerdigt haben, weil er Ihnen zu groß, zu unrealistisch erscheint. Jetzt ist das Wunder möglich, Sie werden das spüren, sich vollkommen gewiss sein, weil auch noch andere kosmische Kräfte Ihr Bewusstsein bestimmen, sehr positive, zuversichtliche Energien.

Der kosmische Herr des Glücks Jupiter hat sich mit dem strengen Schicksalsherrn Saturn zusammengetan, auch im befruchtenden Sextil. Es ist eine besondere Planeten-Verbindung mit außergewöhnlichen astrologischen Kräften: Jupiter leuchtet aus der sanften, ausgewogenen Waage, diesem Zeichen himmlischer Harmonie, und Saturn aus dem ehrgeizigen Siegerzeichen Schütze, das überschäumende Begeisterung verbreitet.

Gemeinsam tragen die beiden Planeten flammenden Optimismus in unser Leben, der auf unerschütterlichen Überzeugungen, aber auch auf Durchhaltevermögen, Geduld und Ausdauer aufgebaut ist. Das Klima für ein beharrliches, sehr vernünftiges, gesundes Wachstum breitet sich in unserem Leben aus.

Ideal für diese magische Nacht der Wunder, in der die Voraussetzung dafür geschaffen wird, dass Ihr sehnlichster Wunsch in den nächsten Tagen und Wochen in Erfüllung geht. Wichtig dabei:

Sie werden an sich glauben, Sie werden sich den Wunschkräften öffnen, die alles möglich machen, woran Sie vielleicht bisher zweifelten. Ihr Wille, Ihr Optimismus, Ihre Zuversicht öffnen Ihnen Türen, die bisher für Sie verschlossen waren. Was auf Sie persönlich zukommt, was jetzt in Ihrem Leben möglich wird, wie ein Wunder Ihr Leben bereichern kann, lesen Sie in Ihrem Horoskop.

