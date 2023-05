Sie sind stark, voller Selbstvertrauen und Optimismus, wenn die Nacht der Silvester-Wunder beginnt, die Ihnen magische Kräfte verleiht. Mehr als allen anderen Sternzeichen, weil die wichtigsten Sterne hinter Ihnen stehen. Spüren Sie das? Sie müssen den festen Glauben an sich selbst spüren, der Sie jetzt durchströmt. Das wird Sie für Ihre Seelenkräfte öffnen.

Wie das Wunder geschieht: Sie kleben noch an Ihrem gewohnten Denken fest, der nur Schulweisheiten zulässt? Schicken Sie Ihre sogenannte Vernunft nach Hause, schalten Sie Ihre ganzen angeblich praktischen Erkenntnisse ab. Lassen Sie sich von der Magie durchströmen, die jetzt diese Nacht bestimmt. Lassen Sie das Wunder zu, ganz entgegen des gesunden Menschenverstands – dann wird es geschehen.

Was das Wunder verändert: Was Sie glauben, was sie fühlen, was Sie sich erhoffen, wird Wirklichkeit. Ihr Leben wird aus dem Gefängnis der Routine, der gewohnten Alltagswirklichkeit mitsamt seinen Mühen, befreit. Sie sind einfach nur glücklich und zufrieden mit dem, was Sie erreichten.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne