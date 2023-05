Sie sind ganz auf Liebe eingestellt... vielleicht haben Sie noch das alte Lied im Ohr, wenn Sie in diesen Januartagen ein wahres Feuerwerk der Gefühle in einem traumhaften Jahr empfängt. Ihr Jahr. Sie spüren es? Die Venus und der Mars tragen die Sehnsucht nach dem berauschenden Abenteuer oder auch nach der zärtlichen Liebe in Ihr Leben – besonders wenn sich in dieser Woche die Venus mit dem Pluto verbindet. Ein magischer Augenblick der Anziehung zwischen den Geschlechtern. Möglich, dass Sie schon in diesen Tagen Ihrem Seelenpartner begegnen, der großen Liebe, die Sie ohne Worte versteht. Das sehr ehrliche, herzliche Sonnenjahr ist wie geschaffen für dieses Liebeswunder, das vom 3. bis 27. April noch einmal Ihr Herz berührt, wenn die Venus wieder durch die Fische wandert. Ein Jahr mit traumhaften Glücksmomenten im Juni, August, Oktober und in einem leidenschaftlichen November. Venus lockt Sie, verführt Sie, verzaubert Ihr Leben. Und irgendwann kann es sehr ernst werden in diesen bewegten Tagen.

