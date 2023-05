So viel Liebe kommt auf Sie zu!

Die Sonne holt in diesem Jahr das Beste aus Ihnen heraus, Ihr wahres Wesen – aber auch Ihre wahren Gefühle. Ihre ganz ehrlichen, aufrichtigen Empfindungen. Deshalb wird dieses traumhafte Sonnenjahr des neuen Selbstvertrauens auch ein Jahr der Liebe. Sie stehen zu sich selbst und zu den Menschen, die Sie lieben. Ende der Spielchen, der kleinen nebensächlichen Flirts, die Gefühle werden ernst – was Sie schon in dieser Woche durch einen magischen Pluto spüren werden.

Es kommt 2017 viel Liebe auf Sie zu, tiefe, sehr bewegende Gefühle, aufregende Begegnungen und auch die Chance auf das ganz große Glück, von dem Sie vielleicht ein halbes Leben lang geträumt haben. Venus und Pluto lassen Sie das in dieser Woche spüren – mit ihrer Verbindung, die einen Sturm der Emotionen zur Erde schickt. Ihre Botschaft aus dem Kosmos eröffnet eine leidenschaftliche Zeit, die uns tief bewegt.

Es geschieht am Freitag, den 20. Januar. Über uns im Kosmos verbündet sich eine sehr liebevolle Venus in den Fischen mit dem Planeten der Macht und der Magie Pluto. Eine sehr tiefe, denkwürdige Zusammenballung von Energien, die die Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern enorm verstärken wird. Wir fühlen uns in intakten Beziehungen wie in einem unauflösbaren Pakt aneinander gebunden, auf ewig.

Sie empfinden eine schicksalhafte Zusammengehörigkeit – wie durch altes Karma füreinander bestimmt, als wären Sie sich schon in anderen vorigen Leben begegnet. Sie sind bereit, mit dem Partner und an ihm zu wachsen, alle Höhen und Tiefen dieser Existenz gemeinsam zu durchleben.

Eine Vorahnung der Intensität und Tiefe der Gefühle, die Sie in diesem Sonnenjahr umarmen, bewegen und einhüllen werden.

Hier gibt es Ihre Horoskope für 2017