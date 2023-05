Die Liebe kommt in diesem Sonnenjahr mit einem Gefühlsgewitter in Ihr Leben, berauschend schön, ungewohnt leidenschaftlich – nicht so zaghaft, verhalten, wie Sie manchmal zu Ihren Emotionen stehen. Überwinden Sie Ihre Ängste vor Enttäuschungen, wenn Sie in diesen Januartagen eine vielleicht irritierend starke Zuneigung zu einem Menschen mitreißt. Nach einer kurzen Sendepause werden Sie vom 3. bis zum 27. April wieder von diesen intensiven, liebevollen Gefühlen getragen. Neue Nähe, neue Zärtlichkeit in der Beziehung sind möglich, genauso die neue Liebe, die sich bereits Anfang 2017 in Ihr Leben geschlichen hat. Es wird ernst, wenn Sie zwischen dem 31. Juli und dem 25. August gemeinsam verreisen – begleitet von einer sehr tiefen, sehr sehnsuchtsvollen Venus im Familienzeichen Krebs. Was Sie sich vielleicht schon immer erträumt haben, wird wahr. Die große Herausforderung in diesem Jahr der Sonne, die Ehrlichkeit in die Beziehung bringt.

