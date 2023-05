Das Leben ist spannend, wild, bewegt, ganz nach Ihrem Geschmack. Sie flirten, feiern, tanzen von einer Party zur anderen, wenn Ihnen im Februar und März eine feurige Venus einheizt. Kommt zwischen dem 28. April und dem 5. Juni wieder – was für ein Jahr, erfüllt mit Lebensfreude. Blicke fliegen, begegnen sich, absolut möglich, dass Sie sich in einem aufregenden, verspielten, herrlich lockeren Juli mit der Venus in den Zwillingen neu verlieben, kopflos, gegen jede Vernunft. Gefährlich für jede Partnerschaft. Aber Sie verlieren sich nicht in sinnlosen, flüchtigen Affären. Gegen Ende der schönsten Urlaubszeit (vom 26. August bis 19. September) mit einem sehr herzlichen, aber auch grundehrlichen Liebesplaneten in Opposition zu Ihnen wird es ernst, Sie werden spätestens jetzt einem Menschen begegnen, bei dem Sie sich wie angekommen fühlen, aufgehoben in tiefer Fürsorge. Das lässt auch einen kühlen Wassermann dahinschmelzen.

