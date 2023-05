Sie brauchen den starken Partner, die verlässliche, machtvolle Persönlichkeit, die in sich ruht, und Ihnen Halt gibt, das Gefühl vermittelt, aufgehoben zu sein, geliebt und respektiert zu werden. Das könnte ein Löwe in seiner wohlwollenden Überlegenheit sein, aber auch eine Jungfrau, die eine neue Ordnung in Ihr Leben bringt. Der Partner, der Sie in Abhängigkeit oder gar in eine Opferrolle treibt, wird Ihnen schaden, Ihre Talente und Stärken behindern, die sich in diesem Sonnenjahr entfalten können. Wenn Sie offen und ganz ehrlich zu sich selbst sind, müssen Sie unter dem Einfluss dieses Merkurs im Sextil spüren, wer Sie fördert und wer Sie bremst. Wer Ihre Fähigkeiten erkennt, wie vielleicht die Freundin oder der neue Kollege, der sich in letzter Zeit für Sie einsetzt. Ehrliche Menschen können in Ihrem Leben sehr viel bewirken. Sie sind die Paten Ihres Erfolgs.

