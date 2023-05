Sie brauchen die beste Freundin, mehr nicht. Der Partner wird Sie in diesem Sonnenjahr des eigenen Selbstvertrauens ohnehin eher einschränken, in Ihrem grenzenlosen Freiheitsgefühl behindern. Die kluge, selbstbewusste Freundin lässt Ihre Gedanken fliegen, sie ist genauso freiheitsliebend wie Sie, muss Ihnen nicht das Gefühl geben, irgendwo hinzugehören, daheim zu sein. Sondern muss Ihnen in Stunden langen Gesprächen im Café Anregungen bieten, zu Aktivitäten motivieren, um aus dieser Welt auszubrechen, die Sie einengt. Sie ist originell, einfallsreich und selbstgenügsam wie Sie und verfügt über viele Freundschaften und Bekanntschaften, die Bewegung in Ihr Leben bringen. Sie werden 2017 alles erreichen, von dem Sie träumen, wenn Sie einen Menschen haben, der Sie beflügelt. Wenn dieser Mensch doch Ihr Partner sein sollte, sind Sie ein einmaliges Glückskind.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute