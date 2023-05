Das sind Ihre wichtigsten Menschen 2017

Natürlich lieben Sie Komplimente. Auch wenn Sie nicht so ganz ehrlich sind, geben Sie Ihnen Selbstbewusstsein, bauen Sie auf. Aber für wie lange? Die Lüge hat ein schnelles Verfallsdatum, die Wahrheit hält länger – besonders in diesem Sonnenjahr der Selbstverwirklichung, in dem Sie Ihre wahren Stärken und Talente zum Erfolg tragen werden. Viele Menschen werden Ihnen 2017 dabei helfen, hier erfahren Sie, wer die wichtigsten sind. Partner, Freunde, vielleicht auch die Eltern, die Sie ehrlich unterstützen. Keine Schmeichler, die brauchen Sie nicht. Merkur öffnet Ihnen jetzt die Augen, sagt, wer Ihnen 2017 am meisten nützt.

Manchmal stimmen alte, kluge Weisheiten, das heißt, manchmal wird uns deutlich vor Augen geführt, wieviel Wahrheit sich hinter so einem alten Spruch verbirgt: „Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.“ Ja, kann man in vielen Lebenslagen anwenden: „Lieber aus einem falschen Kompliment schnell erwachen, als die nette Lüge mit uns herumschleppen und der Wahrheit aus dem Weg zu gehen.“

Wir brauchen die Wahrheit. Sie schützt uns 2017 davor, Illusionen nachzurennen und dabei an unseren wahren Chancen vorbei zu laufen. Welche Fähigkeiten schlummern wirklich in Ihnen, welche Talente, die dieses Sonnenjahr aktivieren wird? Welche Stärken, die Ihnen 2017 unbegrenzte Möglichkeiten eröffnen werden? Wir selbst sind oft dabei überfragt, weil wir dazu neigen, wir alle dazu neigen, uns selbst etwas vorzumachen. Es fühlt sich einfach besser an.

Aber es gibt wichtige Menschen an unserer Seite, die uns besser kennen. Genauer: Die ehrlicher zu uns sind, die uns besser motivieren können, stärker aufbauen können, als wir selbst. Nicht die Schmeichler, nicht all die liebenswürdigen Lügner, sondern der aufrichtige Partner, die allerbeste Freundin, Ihr Bruder, Ihre Schwester vielleicht. Oder auch Ihre Eltern – lauter Menschen, die es ehrlich mit uns meinen.

Der Merkur im positiven Sextil zum Seelenplaneten Neptun öffnet Ihnen am Montag, den 23. Januar, die Augen. Dieser Planet der kühlen Logik, des Verstandes, wird zum Stern der Erkenntnis – weil er sich mit dem Stern des Gespürs, der Intuition, des Bauchgefühls verbunden hat. Sie schauen hinter das Lächeln, den liebenswürdigen Beteuerungen der Freunde, der liebevollen Partner – haben eine einmalige Menschenkenntnis. Sie erspüren, was das Unausgesprochene vor Ihnen verbirgt. Das ist der Anfang.

Sonntag, 29. Januar. Der Merkur umarmt den Pluto, die Konjunktion zwischen dem Geist und den Kräften der Magie (Pluto) gibt Ihnen einen analytischen, bohrenden Verstand. Sie folgen dem Drang, alles zu hinterfragen, jede Liebe, jede Freundschaft. Und schonungslos aufzudecken, was nicht so ganz stimmt. Also, beste Zeit, um uns die Menschen näher anzuschauen, die mit uns durch dieses Sonnenjahr gehen werden. Wer uns nützt, uns nur schmeichelt oder hilft.

