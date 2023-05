Sie brauchen den väterlichen Freund, der auch Ihre beste Freundin aus dem Sandkasten sein kann, aber auch der eigene Vater – auf den in Ihrem Leben stets Verlass war, der Sie ehrlich und pflichtbewusst unterstützt und motiviert. Er wird im Sonnenjahr der Selbstverwirklichung und des Selbstvertrauens das Beste aus Ihnen herausholen, Ihr Verantwortungsbewusstsein unterstützen, Sie zur Höchstform im Beruf antreiben, in dem Sie mit Ihrer Beharrlichkeit und eisernen Disziplin Erfolg wie selten zuvor haben werden. Sie müssen nur an sich glauben und darin muss Sie Ihre Freundin oder Ihr Partner oder eben Ihr Vater unterstützen. Die Rolle dieses starken Menschen an Ihrer Seite könnte auch ein älterer Bruder übernehmen – Sie werden jetzt unter dem Einfluss des Merkurs in Ihrem Zeichen spüren, wem Sie sich vollkommen anvertrauen können. Wenn Sie es nicht ohnehin schon wissen. Dieser Mensch in Ihrem Leben lässt Sie über sich selbst hinauswachsen.

