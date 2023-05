Sie kämpfen verbissen, rackern, übernehmen die Verantwortung, bürden sich ständig neue Pflichten auf. Sie setzen sich selbst unter Druck, als gäbe es nur Sie alleine, als könnten nur Sie alleine, die Existenz Ihrer Familie retten, für sie sorgen. Das ist ein Gefühl, das tief in Ihnen verankert ist. Und dabei werden Sie vom Gefühl verfolgt, dass man Sie nicht liebt, nicht schätzt. Und das drängt Sie dazu, noch mehr zu rackern.

Ihr Karma, das Sie behindert: Ihre Familie stand in einem Ihrer vorigen Leben schon einmal vor dem Nichts, der großen Pleite, dem finanziellen Chaos. Sie haben Menschen sterben gesehen, unter dramatischen Verhältnissen, vielleicht sogar verhungern. Und Sie konnten nichts dagegen tun. Das hat Sie geprägt, das hat in Ihr Unterbewusstsein diesen Überlebenstrieb eingepflanzt, der Sie unermüdlich für andere rackern lässt. Und dabei vielleicht ausgenützt werden, weil auch Sie sich vielleicht für die Falschen einsetzen, die Sie nicht wirklich lieben. Der Pluto in Ihrem Sternzeichen bringt Klarheit in Ihr Leben. Er hilft Ihnen, sich vom Zwang zur Selbstlosigkeit und der Verpflichtungen zu befreien. Er wird Ihnen beibringen, zur richtigen Zeit Nein zu sagen.

