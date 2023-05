Sie sind ein genialer Mensch, voller brillanter Ideen, aber deshalb nicht von allen gesellschaftlichen und menschlichen Verpflichtungen enthoben – so wie Sie sich gerne sehen. Der absolute Außenseiter, der eigentlich diese Welt und niemand anderen außer sich selbst braucht. Ihr Karma hat Sie zu diesem Menschen gemacht, der nirgendwo wirklich zu Hause ist.

Ihr Karma, das Sie behindert: Ihr innerer Zwang zur ewigen Antihaltung ist die Antwort Ihres Karma auf die absolute Angepasstheit in einem Ihrer vorigen Leben. Sie waren in Ihrer bürgerlichen Familie, in engen moralischen Schranken wie gefangen. Sie mussten tun, was andere von Ihnen erwarteten, das hat Sie geprägt. Und das entfernte Sie von den Menschen. Sie fliehen, wenn die Gefühle zu tief, zu ehrlich, zu warmherzig werden. Aber das macht Sie nicht glücklich, sondern höchstens einsam. Die Sterne befreien Sie von Ihrem ewigen Fluchtverhalten. Sie müssen lernen, Ihre Gefühle, Ihr Glück, aber auch Ihre Sorgen mit anderen Menschen zu teilen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute