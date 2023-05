Sie stehen vor einer einmaligen Erfolgs-Phase. Die Schwarze Sonne in Ihrem Zeichen schenkt Ihnen einen großartigen Glücksmoment, eine Begegnung, ein Erlebnis, das Ihnen ein uneingeschränktes Selbstvertrauen geben wird. Endlich glauben Sie mehr an sich selbst als an alle anderen Menschen, wie das bisher oft der Fall war. Ihr alter Fehler aus einer Kindheit oder einem vorigen Leben, in dem Sie sich ungeliebt, nicht genügend beachtet, ausgegrenzt fühlten: Sie sind oft unkritisch, leicht beeinflussbar, glauben dem, der Sie umschmeichelt.

Auch Ihr größter Fehler, der Ihnen schon viel Geld, viel Erfolg gekostet hat. Denn Sie selbst haben ein geniales Gespür fürs Geld, für Ihre besten Chancen, dem Sie nur vertrauen müssen. Tun Sie es jetzt, unter dem magischen Einfluss der Schwarzen Sonne. Egal, was andere sagen, folgen Sie Ihren Gefühlen. Es kann Ihnen das große Glück bringen – nachdem Sie dran vorbeigelebt haben und zu viel auf Schwätzer hörten.

